NBA 2021-2022, i risultati della notte (29 dicembre): LeBron James arriva a 36.000 punti in carriera, 3000 triple senza urrà per Steph Curry (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Otto partite si sono disputate nella notte NBA. Due traguardi storici sono stati abbattuti: uno mai raggiunto prima, e senza soddisfazione del diretto interessato, l’altro che aveva già avuto dei precedenti, ma di rarità estrema nella storia (anzi, in questo caso in ballo c’è la rincorsa a un gancio cielo). L’uomo dei record è, ovviamente, Steph Curry: sua la tripla numero 3000 in regular season in carriera, ma i Golden State Warriors (27-7), nonostante i suoi 23 punti e i 21 di Andrew Wiggins, perdono una partita a bassissimo (per la NBA) punteggio con i Denver Nuggets (17-16): l’86-89 è in realtà figlio di una partita sempre condotta dagli ospiti e quasi gettata via nel finale, pur nei 22 e 18 rimbalzi di Nikola Jokic e nei 21 di Will Barton. Ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Otto partite si sono disputate nellaNBA. Due traguardi storici sono stati abbattuti: uno mai raggiunto prima, esoddisfazione del diretto interessato, l’altro che aveva già avuto dei precedenti, ma di rarità estrema nella storia (anzi, in questo caso in ballo c’è la rincorsa a un gancio cielo). L’uomo dei record è, ovviamente,: sua la tripla numeroin regular season in, ma i Golden State Warriors (27-7), nonostante i suoi 23e i 21 di Andrew Wiggins, perdono una partita a bassissimo (per la NBA) punteggio con i Denver Nuggets (17-16): l’86-89 è in realtà figlio di una partita sempre condotta dagli ospiti e quasi gettata via nel finale, pur nei 22 e 18 rimbalzi di Nikola Jokic e nei 21 di Will Barton. Ancora ...

Advertising

SkySportNBA : Dal Milan alla NBA, la chiacchierata tra Pioli e Scariolo - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: LeBron e Westbrook in tripla doppia, Jokic ferma Curry - OA_Sport : LeBron James sfonda quota 36.000 punti in carriera, Steph Curry fa lo stesso con le 3000 triple. Ma i destini sono… - Gazzetta_NBA : Curry da record non basta, uno storico LeBron sì: tutta la notte #Nba - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: LeBron e Westbrook in tripla doppia, Jokic ferma Curry: I Lakers tornano alla vittoria… -