La pazza idea di Renzi: Franceschini premier, Draghi al Colle. E Salvini potrebbe dire di sì… (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra le ipotesi alle quali Matteo Renzi starebbe lavorando secondo i retroscenisti ce n’è una che potrebbe piacere anche a Matteo Salvini. I due – stando a quanto racconta Il Foglio – potrebbero concordare su una strada che farebbe in qualche modo risuscitare la politica dopo il “commissariamento” operato con Mario Draghi. La strada maestra sarebbe, certamente, qulla delle elezioni, come ripete Fratelli d’Italia. L’altra, sostiene Il Foglio, sarebbe rappresentata da un premier politico. Renzi farebbe leva sulla voglia di Salvini di tornare all’opposizione, anche per frenare l’emorragia di consensi che ha impoverito in questi mesi la Lega. Tuttavia “neppure l’ipotesi di un precipitare degli eventi verso elezioni anticipate è gradita a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra le ipotesi alle quali Matteostarebbe lavorando secondo i retroscenisti ce n’è una chepiacere anche a Matteo. I due – stando a quanto racconta Il Foglio –ro concordare su una strada che farebbe in qualche modo risuscitare la politica dopo il “commissariamento” operato con Mario. La strada maestra sarebbe, certamente, qulla delle elezioni, come ripete Fratelli d’Italia. L’altra, sostiene Il Foglio, sarebbe rappresentata da unpolitico.farebbe leva sulla voglia didi tornare all’opposizione, anche per frenare l’emorragia di consensi che ha impoverito in questi mesi la Lega. Tuttavia “neppure l’ipotesi di un precipitare degli eventi verso elezioni anticipate è gradita a ...

Advertising

SecolodItalia1 : La pazza idea di Renzi: Franceschini premier, Draghi al Colle. E Salvini potrebbe dire di sì…… - fedevitale_ : Ma un ripasso del corpo umano se mai mi venisse la pazza idea di fare medicina e lasciare giurisprudenza? Sarebbe utile no? - TTW0OFUS : @i93Cherry penso dalle storie della moglie del fratello di niall o da greg stesso, non ne ho idea, me le ha mandate… - giancarlodeoda1 : @MPSkino Pazza idea... - Rita18m : @Agostino35 Pazza Idea -