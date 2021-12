In arrivo una rivoluzione dell’AIA: potrebbe succedere nelle prossime settimane! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In arrivo una rivoluzione dell’AIA. Importante novità nel mondo del calcio: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si starebbe portando avanti la missione di trasparenza tanto desiderata dal nuovo presidente dell’AIA Trentalange: gli arbitri potranno ben presto usufruire di un canale tematico online. AIA FIGC ArbitriAIA e FIGC, dunque, avrebbero in mente di aprire un canale all’interno del quale sarà il designatore Gianluca Rocchi ad intervenire spiegando al pubblico tutti gli episodi più controversi della nostra Serie A. Non è da escludere che quest’iniziativa possa diventare realtà già a partire da gennaio 2022. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Inuna. Importante novità nel mondo del calcio: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si starebbe portando avanti la missione di trasparenza tanto desiderata dal nuovo presidenteTrentalange: gli arbitri potranno ben presto usufruire di un canale tematico online. AIA FIGC ArbitriAIA e FIGC, dunque, avrebbero in mente di aprire un canale all’interno del quale sarà il designatore Gianluca Rocchi ad intervenire spiegando al pubblico tutti gli episodi più controversi della nostra Serie A. Non è da escludere che quest’iniziativa possa diventare realtà già a partire da gennaio 2022. Matteo Brignone

