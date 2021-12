Grey’s Anatomy 18 in pausa su Disney+ anche a gennaio, la programmazione dei nuovi episodi nel 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grey’s Anatomy 18 è in pausa anche in Italia su Disney+, oltre che nella programmazione americana su ABC. La nuova stagione del medical drama, che ha debuttato a ottobre sulla piattaforma streaming di Disney in esclusiva per il nostro Paese, si ferma per il periodo natalizio e riprenderà a gennaio, ma solo per poco.Grey’s Anatomy 18 torna in Italia nel primo mercoledì del 2022, per due settimane: il 5 e il 12 gennaio saranno distribuiti su Disney+ gli ultimi due episodi trasmessi su ABC prima della pausa natalizia, entrambi ancora inediti in Italia. Si tratta di Grey’s Anatomy 18×07 e 18×08: quest’ultimo ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)18 è inin Italia su, oltre che nellaamericana su ABC. La nuova stagione del medical drama, che ha debuttato a ottobre sulla piattaforma streaming di Disney in esclusiva per il nostro Paese, si ferma per il periodo natalizio e riprenderà a, ma solo per poco.18 torna in Italia nel primo mercoledì del, per due settimane: il 5 e il 12saranno distribuiti sugli ultimi duetrasmessi su ABC prima dellanatalizia, entrambi ancora inediti in Italia. Si tratta di18×07 e 18×08: quest’ultimo ha ...

