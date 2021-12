Grave lutto per Miriana Trevisan: i concorrenti si stringono intorno a lei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Purtroppo queste feste di Natale per i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 diventano ancora più tristi, non solo per la lontananza dai loro cari ma anche per le notizie funeste che arrivano da fuori. Oggi pomeriggio Miriana Trevisan è stata informata di un Grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Dopo Alessandro Basciano, che ha perso il nonno, anche per Miriana arriva una notizia che mai avrebbe voluto ricevere. Sono stati i concorrenti a parlare tra loro di quello che stava accadendo e del motivo per il quale Miriana era stata convocata dalla produzione per parlare con la sua famiglia. Purtroppo un suo zio è venuto a mancare. Miriana Trevisan colpita da un doloroso lutto E’ stata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Purtroppo queste feste di Natale per idel Grande Fratello VIP 6 diventano ancora più tristi, non solo per la lontananza dai loro cari ma anche per le notizie funeste che arrivano da fuori. Oggi pomeriggioè stata informata di unche ha colpito la sua famiglia. Dopo Alessandro Basciano, che ha perso il nonno, anche perarriva una notizia che mai avrebbe voluto ricevere. Sono stati ia parlare tra loro di quello che stava accadendo e del motivo per il qualeera stata convocata dalla produzione per parlare con la sua famiglia. Purtroppo un suo zio è venuto a mancare.colpita da un dolorosoE’ stata ...

