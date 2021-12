«Giustizia per Lavinia»: un gruppo Fb contro la prescrizione del processo alla maestra che la abbandonò (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una bambina di quattro anni e mezzo investita mentre gattonava sul selciato, mentre era all’asilo, ridotta allo stato neurovegetativo. L’inizio delle indagini e la contestazione del pm del reato di abbandono del minore o incapace nei confronti della maestra incaricata della sorveglianza. Le prime udienze processuali ma ancora niente. Dal 7 agosto 2018, quando è avvenuto l’incidente, a oggi i genitori di questa bambina, Massimo Montebove e Lara Liotta, funzionari delle forze dell’ordine, ancora non hanno ottenuto Giustizia. Da tre anni (due con il Covid) aspettavo una risposta con il timore che tutto finisca in prescrizione. È per questo che hanno deciso di affidarsi alla rete, nelle speranza che moltiplichi i loro appelli. Hanno fondato il gruppo Facebook “Giustizia per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una bambina di quattro anni e mezzo investita mentre gattonava sul selciato, mentre era all’asilo, ridotta allo stato neurovegetativo. L’inizio delle indagini e la contestazione del pm del reato di abbandono del minore o incapace nei confronti dellaincaricata della sorveglianza. Le prime udienze processuali ma ancora niente. Dal 7 agosto 2018, quando è avvenuto l’incidente, a oggi i genitori di questa bambina, Massimo Montebove e Lara Liotta, funzionari delle forze dell’ordine, ancora non hanno ottenuto. Da tre anni (due con il Covid) aspettavo una risposta con il timore che tutto finisca in. È per questo che hanno deciso di affidarsirete, nelle speranza che moltiplichi i loro appelli. Hanno fondato ilFacebook “per ...

