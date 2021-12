Gf Vip 6, grave lutto per Miriana Trevisan: morto lo zio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Gf Vip 6 ha messo in contatto Miriana Trevisan con la sua famiglia per un’importante comunicazione. A darne la notizia sono stati i canali social della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Purtroppo Miriana e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto. E’ infatti venuto a mancare uno zio della gieffina e lei, appena saputa la tragica notizia, è subito apparsa sconvolta e sconfortata. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Gf Vip 6 ha messo in contattocon la sua famiglia per un’importante comunicazione. A darne la notizia sono stati i canali social della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Purtroppoe la sua famiglia sono stati colpiti da un. E’ infatti venuto a mancare uno zio della gieffina e lei, appena saputa la tragica notizia, è subito apparsa sconvolta e sconfortata. L'articolo proviene da Isa e Chia.

