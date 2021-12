Fabio Di Venosa | “Con le festività natalizie cresce l' infedeltà coniugale | se sospetti | non aspetti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Roma, 29 dicembre 2021) - Durante leil desiderio di incontrare l'amante e aumentano i casi di, sia negli uomini che nelle donne. Acquisire le prove in tempi rapidi e in modo professionale permette di avere conferma del tradimento. Roma, 29 dicembre 2021 - Con le festei casi diaumentano a dismisura. Secondo un sondaggio risulta il periodo durante il quale si hanno maggiori occasioni di incontrare un amante, avendo più tempo libero e quindi possibilità di trovare scuse convincenti.il desiderio di stare insieme per farsi gli auguri o per scambiarsi un regalo, negli uomini come nelle donne. Se ci sonoe non vengono affrontati ...