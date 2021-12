Covid, a Fiumicino oltre 600 positivi e postazioni per tamponi al collasso: “Servono più hub” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fiumicino – oltre 600 positivi. Dall’inizio della pandemia, a Fiumicino non sono mai stati così tanti i cittadini positivi al Covid-19. I numeri record trasmessi dalla Asl in questi giorni mettono in allarme gli amministratori locali, che all’unisono, maggioranza e opposizione, chiedono soluzioni concrete per gestire gli hub dei tamponi, oramai al collasso. Il primo a chiedere aiuti è il sindaco Montino, nel consueto bollettino giornaliero: “Con 79 nuovi casi e 52 guariti rispetto all’ultima comunicazione data, salgono a 602 i positivi nel comune di Fiumicino. Di questi 307 sono donne, 295 uomini, con età media di 34 anni. Secondo i dati della Asl Roma 3 i casi si concentrano per il 66% a Fiumicino e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021)600. Dall’inizio della pandemia, anon sono mai stati così tanti i cittadinial-19. I numeri record trasmessi dalla Asl in questi giorni mettono in allarme gli amministratori locali, che all’unisono, maggioranza e opposizione, chiedono soluzioni concrete per gestire gli hub dei, oramai al. Il primo a chiedere aiuti è il sindaco Montino, nel consueto bollettino giornaliero: “Con 79 nuovi casi e 52 guariti rispetto all’ultima comunicazione data, salgono a 602 inel comune di. Di questi 307 sono donne, 295 uomini, con età media di 34 anni. Secondo i dati della Asl Roma 3 i casi si concentrano per il 66% ae ...

