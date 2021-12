Controlli della GdF di Grosseto sul reddito di emergenza: scoperte 12 soggetti senza diritto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Controlli della GdF di Grosseto sul reddito di emergenza: destinato alle famiglie in difficolta per il Covid. Scoperti 12 soggetti che avevano ottenuto il beneficio senza diritto per un valore di 20 mila euro Controlli della GdF di Grosseto sul reddito di emergenza: Proseguono incessanti le attività di polizia economico-finanziaria dei finanzieri dei reparti territoriali Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021)GdF disuldi: destinato alle famiglie in difficolta per il Covid. Scoperti 12che avevano ottenuto il beneficioper un valore di 20 mila euroGdF disuldi: Proseguono incessanti le attività di polizia economico-finanziaria dei finanzieri dei reparti territoriali

