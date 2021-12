Contatti con positivi: ok Cdm all'azzeramento della quarantena per vaccinati con booster (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, terminato in serata, ha approvato il nuovo decreto sull'estensione del super green pass e le quarantene. La misura è valida anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di quattro mesi, scende da 7 a 5 giorni con tampone. Per i non vaccinati resta di 10 giorni. L'obbligo di Super green pass per i lavoratori non è passato, ma il suo uso viene esteso a trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, terminato in serata, ha approvato il nuovo decreto sull'estensione del super green pass e le quarantene. La misura è valida anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di quattro mesi, scende da 7 a 5 giorni con tampone. Per i nonresta di 10 giorni. L'obbligo di Super green pass per i lavoratori non è passato, ma il suo uso viene esteso a trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci

meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - GiovanniToti : Treni cancellati per mancanza di personale, 21 mila liguri costretti a casa. Non possiamo bloccare il Paese con le… - raffaellapaita : Grande preoccupazione per la cancellazione di numerosi #treni a causa del personale in quarantena. Bisogna cambiare… - ebarbieri311 : RT @FrNappi: Io febbre alta dolori lancinanti allo stomaco mia moglie pure. Contatti con positivi @GiovanniToti e tt l'Asl di Savona sono s… - Keaton_85 : RT @diabolicus23: Nessuna quarantena per chi ha avuto contatti con una persona positiva ma è vaccinato con 3a dose o con 2a dose da meno di… -