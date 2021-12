Caso Epstein | il verdetto della giuria | Ghislaine Maxwell colpevole

(Di giovedì 30 dicembre 2021), lereditiera figlia dellex editore del tabloid The Daily Mirror e deputato britannico Robert, accusata di essere la complice di Jeffrey(suicidatosi in carcere nell'...

Corriere della Sera

Ghislaine Maxwell , lereditiera figlia dellex editore del tabloid The Daily Mirror e deputato britannico Robert Maxwell, accusata di essere la complice di Jeffrey(suicidatosi in carcere nell'agosto del 2019), è colpevole di cinque dei sei capi d'accusa mossi nei suoi confronti. E' il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di consiglio. ...La giuria del processo contro Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey, continuerà a deliberare anche il 31 dicembre, l'1 gennaio e 2 gennaio fino a quando un ...possibili quarantene nel...Ghislaine Maxwell, la socialite britannica accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein, è colpevole di cinque dei sei capi d'accusa mossi nei suoi confronti. È il ...Ghislaine Maxwell è stata riconosciuta colpevole di aver procurato ragazze minorenni di cui abusare a Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense suicidatosi in carcere nel 2019 mentre era in attesa ...