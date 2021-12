Calciomercato Juventus, delusione McKennie: retroscena che nessuno sapeva (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In vista della prossima stagione, i maggiori dubbi della Juventus sono a centrocampo; una situazione da definire è quella di McKennie. McKennie (Lapresse)Le prossime due sessioni di mercato saranno fondamentali per il futuro della Juventus; la dirigenza bianconera vuole compiere una vera e propria rivoluzione in vista della Serie A 2022/2023. Sono stati tanti gli errori commessi negli ultimi anni ed è arrivato il momento di porre rimedio; questa stagione ha dimostrato come Allegri non basta per tornare a dominare il calcio italiano. La Juventus ha bisogno di rinforzi e la sensazione è che tra nove mesi vedremo una squadra completamente diversa da quella attuale. I reparti su cui intervenire sono fondamentalmente tutti anche se il centrocampo è quello dove, probabilmente, occorre mettere mano con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In vista della prossima stagione, i maggiori dubbi dellasono a centrocampo; una situazione da definire è quella di(Lapresse)Le prossime due sessioni di mercato saranno fondamentali per il futuro della; la dirigenza bianconera vuole compiere una vera e propria rivoluzione in vista della Serie A 2022/2023. Sono stati tanti gli errori commessi negli ultimi anni ed è arrivato il momento di porre rimedio; questa stagione ha dimostrato come Allegri non basta per tornare a dominare il calcio italiano. Laha bisogno di rinforzi e la sensazione è che tra nove mesi vedremo una squadra completamente diversa da quella attuale. I reparti su cui intervenire sono fondamentalmente tutti anche se il centrocampo è quello dove, probabilmente, occorre mettere mano con ...

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - DiMarzio : #Rugani, parla l’agente del difensore della #Juventus - EasnGobbo_794 : RT @calciomercatoit: ? #Juventus Under 23, il giovane Koni #DeWinter è positivo al #Covid: il comunicato ufficiale - mr_kubra : RT @calciomercatoit: ? #Juventus Under 23, il giovane Koni #DeWinter è positivo al #Covid: il comunicato ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: Icardi può arrivare. A una sola condizione ASCOLTA Calciomercato Juventus: Cherubini interessato a Icardi, ma ad una sola condizione. Le novità legate al futuro del centravanti del PSG Secondo quanto riferito da Sky Sport, se il PSG dovesse aprire al ...

Zaccagni rivela: 'Quando presi la maglia di Ronaldo.... E sul fantacalcio...' Commenta per primo Mattia Zaccagni , intervistato da Lazio Style Magazine , rivela un episodio che riguarda Cristiano Ronaldo : 'Due anni fa, in un Verona - Juventus, riuscii a prendere la maglia di Cristiano Ronaldo che mi sono fatto anche firmare'. L'esterno della Lazio, ex Hellas, parla della sua carriera: 'Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, ...

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Calcio: Napoli, Insigne e Fabian negativi al Covid Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Insigne e Fabian negativi al Covid-19”. Il Napoli, su Twitter, annuncia il ritorno del capitano Lorenzo Insigne e del centrocampista Fabian Ruiz che da domani potranno ...

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo: colpo da 40 milioni! La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans: le ultime ...

ASCOLTA: Cherubini interessato a Icardi, ma ad una sola condizione. Le novità legate al futuro del centravanti del PSG Secondo quanto riferito da Sky Sport, se il PSG dovesse aprire al ...Commenta per primo Mattia Zaccagni , intervistato da Lazio Style Magazine , rivela un episodio che riguarda Cristiano Ronaldo : 'Due anni fa, in un Verona -, riuscii a prendere la maglia di Cristiano Ronaldo che mi sono fatto anche firmare'. L'esterno della Lazio, ex Hellas, parla della sua carriera: 'Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, ...Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Insigne e Fabian negativi al Covid-19”. Il Napoli, su Twitter, annuncia il ritorno del capitano Lorenzo Insigne e del centrocampista Fabian Ruiz che da domani potranno ...La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans: le ultime ...