Calcio | Torino | un giocatore e uno dello staff positivi al Covid

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. – (Adnkronos) – Due casi dità al-19 nel. Lo annuncia il club granata con una nota: “IlFootball Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro– sono risultatial-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione del gruppo squadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

