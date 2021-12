Boris Johnson sempre più in bilico (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Difficoltà per la gestione della nuova ondata Covid, ostilità nel suo stesso Partito conservatore e scandali a ripetizione: nella crisi politica del premier britannico sembra realizzarsi ciò che aveva predetto Dominic Cummings, l'ex braccio destro messo alla porta. Ma BoJo è anche l’uomo della riscossa all’ultimo secondo utile... Gli analisti delle scommesse non punterebbero su di lui manco morti, le lettere di sfiducia fioccano, il suo governo continua a perdere pezzi. Che Capodanno da schifo per Boris Johnson. E pensare che due anni fa, alle politiche, una vittoria schiacciante - neanche sei mesi dopo il penoso 8,8% riportato dallo stesso partito alle elezioni del Parlamento europeo - l’aveva proclamato l’Houdini della politica britannica per la sua capacità di risollevarsi quando tutto pare perduto. C’è chi lo vede ancora così, ma l’impresa oggi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Difficoltà per la gestione della nuova ondata Covid, ostilità nel suo stesso Partito conservatore e scandali a ripetizione: nella crisi politica del premier britannico sembra realizzarsi ciò che aveva predetto Dominic Cummings, l'ex braccio destro messo alla porta. Ma BoJo è anche l’uomo della riscossa all’ultimo secondo utile... Gli analisti delle scommesse non punterebbero su di lui manco morti, le lettere di sfiducia fioccano, il suo governo continua a perdere pezzi. Che Capodanno da schifo per. E pensare che due anni fa, alle politiche, una vittoria schiacciante - neanche sei mesi dopo il penoso 8,8% riportato dallo stesso partito alle elezioni del Parlamento europeo - l’aveva proclamato l’Houdini della politica britannica per la sua capacità di risollevarsi quando tutto pare perduto. C’è chi lo vede ancora così, ma l’impresa oggi ...

Advertising

antoguerrera : Il 90% degli attuali pazienti britannici in terapia intensiva per Covid “non ha ricevuto la terza dose”, ha appena… - sbonaccini : @borghi_claudio Nella compagnia che lei descrive ci sono anche Fedriga, Zaia, Fugatti, ecc. Chieda per coerenza le… - silvanapanigall : RT @sbonaccini: @borghi_claudio Nella compagnia che lei descrive ci sono anche Fedriga, Zaia, Fugatti, ecc. Chieda per coerenza le loro dim… - panorama_it : Difficoltà per la gestione della nuova ondata Covid, ostilità nel suo partito e scandali a ripetizione: il premier… - Lucapag83018036 : RT @sbonaccini: @borghi_claudio Nella compagnia che lei descrive ci sono anche Fedriga, Zaia, Fugatti, ecc. Chieda per coerenza le loro dim… -