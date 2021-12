Boom di contagi, a Napoli il "Loreto Mare" torna Covid - hospital (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nuova escalation di contagi da Covid - 19, dovuti in parte anche alla diffusione della variante sudafricana "omicron", più aggressiva delle precedenti, in particolare (ma non solo) per i cittadini ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nuova escalation dida- 19, dovuti in parte anche alla diffusione della variante sudafricana "omicron", più aggressiva delle precedenti, in particolare (ma non solo) per i cittadini ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - RaiNews : La variante Omicron sta facendo schizzare in alto il numero dei contagi in tanti paesi del mondo, anche se il numer… - Adnkronos : #Covid in Lombardia, Bertolaso: 'Boom contagi, ma ospedali reggono'. - martymarty2020 : RT @noitre32: @Maurizio_Lupi La domanda di come mai, dopo che hanno incominciato a tamponarsi i vaxxinati c'è stato un boom di contagi no v… - toni08061963 : @DarioNardella Ma come cazzo bisogna spiegartelo che il boom di contagi è dovuto ai vaccinati che si infettano? #DittaturaDegliImbecilli -