Auto elettriche - Meno operai, più macchinari: "Le batterie spingeranno il ricorso ai robot" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'impatto occupazionale della mobilità elettrica è uno dei temi più caldi del momento. Alcuni ritengono che i tagli alla forza lavoro possano essere compensati da nuove attività, in primis la produzione di batterie: tuttavia, stando a quanto affermato al quotidiano giapponese Nikkei da Kenji Yamaguchi, numero uno del colosso dell'Automazione industriale Fanuc (fornitore, tra gli altri, anche della Tesla), la realtà rischia di essere ben diversa perchè l'espansione delle Auto elettriche si tradurrà in un maggior ricorso ai robot sulle linee produttive. In sostanza, la minor complessità e quindi la maggior facilità realizzativa favorirà l'utilizzo di grandi macchinari industriali per la produzione. E tutto ciò riguarderà soprattutto le batterie.

