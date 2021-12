Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile festeggiano così il primo anno insieme (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Esattamente un anno fa nella scuola di Amici 20 nasceva la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Erano in molti a pensare che questo amore tra il cantante e la ballerina vincitrice del talent show sarebbe finito dopo la fine del programma, come accaduto ad altre coppie (una su tutte, quella formata da Deddy e Rosa) e invece così non è stato. Oggi che è il loro primo anniversario, Sangiovanni e Giulia Stabile sono volati a Barcellona, città dove la ballerina è di casa, dal momento che è di origine catalana e probabilmente vorrà far conoscere il fidanzato al resto della sua famiglia materna che si trova lì. E che questo viaggio serva a festeggiare l’anniversario è apparso chiaro quando Giulia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Esattamente unfa nella scuola di20 nasceva la storia d’amore tra. Erano in molti a pensare che questo amore tra il cantante e la ballerina vincitrice del talent show sarebbe finito dopo la fine del programma, come accaduto ad altre coppie (una su tutte, quella formata da Deddy e Rosa) e invecenon è stato. Oggi che è il loroanniversario,sono volati a Barcellona, città dove la ballerina è di casa, dal momento che è di origine catalana e probabilmente vorrà far conoscere il fidanzato al resto della sua famiglia materna che si trova lì. E che questo viaggio serva a festeggiare l’anniversario è apparso chiaro quando...

