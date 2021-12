Vangelo del giorno | Matteo 2 | 13-18 – Audio e commento Papa Francesco

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 28 Dicembre 2021, Martedì: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là”. “Per parlare di speranza a chi è disperato, bisogna condividere la sua disperazione; per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna unire al suo il nostro pianto. Solo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il nostro aiuto è nel nomeSignore: egli ha fatto cielo e terra. R.Dalsecondo Matteo Mt 2,13 - 18 I Magi erano appena partiti, quando un angeloSignore apparve in sogno a ...GIOVEDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIASIGNORE Durante la celebrazione eucaristica, appena dopo la proclamazione, è previsto il solenne Annun - cio della Pasqua. L'Epifania è una festa della ...Certo l’evangelista ha fatto un lungo percorso e solo alla luce della Pasqua possiamo capire davvero chi sia quel bambino Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e ...Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode ...