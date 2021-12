Un’ora sola vi vorrei: il ritorno del programma di Enrico Brignano con due ospiti d’eccezione (Di martedì 28 dicembre 2021) Enrico Brignano è pronto a tornare in televisione con il suo show nel quale in Un’ora di divertimento rilegge la società, il costume e l’attualità con la sua proverbiale ironia. Un’ora solo vi vorrei va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa con la sua prima di cinque puntate della nuova stagione in cui a farla da padrone incontrastato sarà ovviamente il comico, attore e conduttore romano. Un programma divertente che farà ridere il pubblico collegato da casa con balli e canti ma anche temi come la genitorialità che Brignano conosce bene dopo essere diventato papà del suo secondogenito. La prima puntata avrà anche la possibilità di ospitare due personaggi cari ai telespettatori come il cantautore Federico Zampaglione ed il conduttore Stefano De ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021)è pronto a tornare in televisione con il suo show nel quale indi divertimento rilegge la società, il costume e l’attualità con la sua proverbiale ironia.solo viva in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa con la sua prima di cinque puntate della nuova stagione in cui a farla da padrone incontrastato sarà ovviamente il comico, attore e conduttore romano. Undivertente che farà ridere il pubblico collegato da casa con balli e canti ma anche temi come la genitorialità checonosce bene dopo essere diventato papà del suo secondogenito. La prima puntata avrà anche la possibilità di ospitare due personaggi cari ai telespettatori come il cantautore Federico Zampaglione ed il conduttore Stefano De ...

Advertising

ItaliaRai : 'Un'ora sola vi vorrei' Lo show di varietà di @EnricoBrignano, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualit… - FanTiromancino : Stasera Fede su Rai 2, ospite di Enrico Brignano a Un'ora Sola Vi Vorrei. Suonerà con un'orchestra e inizierà a rac… - callingpostit_ : Onestamente ora i miei piani per capodanno si sono modificati in un 'vado a fare un tampone e mangio una pizza sola… - nomorebadvibess : ORA CHE SARAI UN PO’ SOLA TRA IL LAVORO E LE LENZUOLA - krisbianS2E14 : Dovendo recarmi a lavoro tutti i giorni per 9 ore e vedendo il numero dei contagi in azienda e fuori ora sono stata… -