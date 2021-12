“Ti devi vergognare”. Belen Rodriguez, l’accusa choc dalla sua nemica: “Peccato e reato” (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto è cominciato con uno screen di una presunta conversazione tra Carlos Maria Corona e Nina Moric che era riferita a Belen Rodriguez, ospite a casa di Fabrizio Corona mentre il figlio 18enne soggiornava lì per le feste di Natale. “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che fumassi. Mi ha anche baciato in bocca. Voleva baciassi anche papà, Belen è una cretina. Portatemi via da questo paese, voglio stare con mia madre, mi manchi”, si leggeva. I social sono davvero il luogo adatto per tutto ciò, soprattutto apprendendo che Carlos Maria Corona abbia già sofferto molto in passato? Oltre a questo quesito retorico ci si domanda cosa ci sia di reale in quello scambio, secondo il giovane nulla, come spiegato attraverso i suoi social in un video di smentita, seguito dalle parole di Fabrizio Corona e dal silenzio di Belen ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto è cominciato con uno screen di una presunta conversazione tra Carlos Maria Corona e Nina Moric che era riferita a, ospite a casa di Fabrizio Corona mentre il figlio 18enne soggiornava lì per le feste di Natale. “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che fumassi. Mi ha anche baciato in bocca. Voleva baciassi anche papà,è una cretina. Portatemi via da questo paese, voglio stare con mia madre, mi manchi”, si leggeva. I social sono davvero il luogo adatto per tutto ciò, soprattutto apprendendo che Carlos Maria Corona abbia già sofferto molto in passato? Oltre a questo quesito retorico ci si domanda cosa ci sia di reale in quello scambio, secondo il giovane nulla, come spiegato attraverso i suoi social in un video di smentita, seguito dalle parole di Fabrizio Corona e dal silenzio di...

Advertising

DioBenedicaMe : RT @SimonaG10352011: Ancora un’altro video delle cazzate che diceva clarissa “alle spalle” perché solo alle spalla parlava mi sembra dovero… - SimonaG10352011 : Ancora un’altro video delle cazzate che diceva clarissa “alle spalle” perché solo alle spalla parlava mi sembra dov… - Antonel52398392 : @antondepierro Ammesso che ci sono più vaccinati contagiosi che non, ti devi vergognare di rievocare odio e discri… - SentenzaGianni : @lauraboldrini Sono alcune delle risorse che tu sponsorizzi nel nostro splendido paese!!! Ti devi vergognare - DiacronicoMurra : RT @VinnieVegaPF: @antondepierro No ma tu non puoi essere vero, devi essere un cazzo di troll di merda. Scrivi bestialità troppo grosse per… -