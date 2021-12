Super Green pass, dai bar alle palestre: cos’è e dove serve. Tutte le regole (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Super Green pass sempre più necessario in Italia dopo le restrizioni previste dal Decreto Natale. Dalle palestre ai bar e ristoranti, cinema, teatri, stadi. Si allunga la lista dei luoghi dove la certificazione verde rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito – il Green pass rafforzato – è indispensabile. Con l’impennata dei contagi, dovuta alla diffusione della variante Omicron, dal governo è arrivata una nuova stretta. Green pass rafforzato, cos’è Per Green pass rafforzato si intende la Certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Non include, quindi, l’effettuazione di un test ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma –sempre più necessario in Italia dopo le restrizioni previste dal Decreto Natale. Dai bar e ristoranti, cinema, teatri, stadi. Si allunga la lista dei luoghila certificazione verde rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito – ilrafforzato – è indispensabile. Con l’impennata dei contagi, dovuta alla diffusione della variante Omicron, dal governo è arrivata una nuova stretta.rafforzato,Perrafforzato si intende la Certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Non include, quindi, l’effettuazione di un test ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Super green pass obbligatorio al bancone: 'E' un caos'. I baristi si dicono contrari alla nuova misura.… - MediasetTgcom24 : Francia, sì al Super Green pass e al booster dopo 3 mesi #Francia - repubblica : Le regole per festeggiare l'arrivo del 2022. Dai viaggi ai ristoranti: dove e quando serve il super Green Pass - Edivad1R : RT @ParcodiGiacomo: Non si comprende, da un punto di vista deontologico, il tifo dei giornalisti presenti alla #conferenzastampa per il sup… - dam3nslove : @s4lsedine no, sinceramente no. il green pass è un conto, il super green pass no. o si prendono finalmente la respo… -