Roma, il miracolo di Natale: 16enne era gravissimo, poi la notizia di un donatore e il doppio trapianto di fegato e polmoni (Di martedì 28 dicembre 2021) Una vera e propria maratona di 22 ore con diverse équipe chirurgiche per l'intervento salvavita avvenuto ad ottobre. Il ragazzo, ammalato di fibrosi cistica, è tornato a casa per Natale. La mamma: "I miracoli esistono". Il ritorno a casa il giorno di Natale dopo l'intervento A Napoli la sua famiglia lo ha festeggiato con i fuochi d'artificio: è tornato a casa per Natale il ragazzo sedicenne ammalato di fibrosi cistica, che nello scorso ottobre è stato sottoposto nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a un doppio trapianto di fegato e polmoni. L'adolescente era affetto da Fibrosi cistica, una malattia genetica che colpisce i polmoni e meno frequentemente, come è invece accaduto a lui, altri organi come il fegato e il pancreas.

