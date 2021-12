Rischio guerre spaziali tra Pechino e la flotta di satelliti Starlink di Elon Musk (Di martedì 28 dicembre 2021) “I satelliti di Starlink sono solo un mucchio di spazzatura spaziale”; “Armi americane per la guerra spaziale”; ”Elon Musk è una nuova “arma” anti-cinese creata dal governo e dai militari degli Stati Uniti”; “ l’intera razza umana pagherà a causa dei guai causati da Musk”. Sono solo alcuni tra le migliaia di post – e nemmeno i più “cattivi”, che hanno invaso i social e il web cinesi dopo che si è diffusa la notizia della protesta ufficiale, presentata dalla Cina all’Agenzia Spaziale dell’Onu, contro Starlink, la flotta di satelliti messi in orbita dal geniale miliardario di origini sudafricane, il “signor Tesla”, al secolo Elon Musk, appunto. Gli incidenti che hanno scatenato l’ira di Pechino – e la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) “Idisono solo un mucchio di spazzatura spaziale”; “Armi americane per la guerra spaziale”; ”è una nuova “arma” anti-cinese creata dal governo e dai militari degli Stati Uniti”; “ l’intera razza umana pagherà a causa dei guai causati da”. Sono solo alcuni tra le migliaia di post – e nemmeno i più “cattivi”, che hanno invaso i social e il web cinesi dopo che si è diffusa la notizia della protesta ufficiale, presentata dalla Cina all’Agenzia Spaziale dell’Onu, contro, ladimessi in orbita dal geniale miliardario di origini sudafricane, il “signor Tesla”, al secolo, appunto. Gli incidenti che hanno scatenato l’ira di– e la ...

