Matilde Brandi è già pronta per Capodanno: è super nell’abito rosso (Di martedì 28 dicembre 2021) Matilde Brandi con un look da urlo fa perdere la testa a tutti, l’abito rosso le sta d’incanto e segna perfettamente le sue forme pazzesche, è stupenda Il Natale è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 28 dicembre 2021)con un look da urlo fa perdere la testa a tutti, l’abitole sta d’incanto e segna perfettamente le sue forme pazzesche, è stupenda Il Natale è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

outoftrash : Patrizia Pellegrino Teresanna Pugliese (è durata ma entrata troppo tardi) Asia Valente Ela Weber Corinne Clèry Sere… - serperuta : RT @gianfrancomaraz: a suo tempo avete fatto fuori Matilde Brandi, non vi permetterò di far fuori anche Manila #GFVIP - gianfrancomaraz : a suo tempo avete fatto fuori Matilde Brandi, non vi permetterò di far fuori anche Manila #GFVIP - tbslonelyx : RT @marblackbluety: Manila fatti partire la giugulare come Matilde Brandi ti prego #gfvip - marblackbluety : Manila fatti partire la giugulare come Matilde Brandi ti prego #gfvip -