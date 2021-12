Los Angeles, polizia spara in un negozio: quattordicenne uccisa da un proiettile vagante. Polemiche sull’uso delle armi da fuoco (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 23 dicembre la polizia di Los Angeles è intervenuta in forze in un centro commerciale per fermare un uomo che aveva iniziato a colpire una donna con un lucchetto da bicicletta. Gli agenti per fermare l’individuo hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, un proiettile ha colpito una ragazzina di 14 anni, del tutto estranea alla vicenda, che era rimasta all’interno di un camerino. L’opinione pubblica americana, dopo questo episodio, è nuovamente divisa sull’uso eccessivo di armi letali in situazioni in cui potrebbero essere utilizzati dispositivi o tecniche tali da ridurre il rischio di danni collaterali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 23 dicembre ladi Losè intervenuta in forze in un centro commerciale per fermare un uomo che aveva iniziato a colpire una donna con un lucchetto da bicicletta. Gli agenti per fermare l’individuo hanno esploso alcuni colpi di arma da, unha colpito una ragazzina di 14 anni, del tutto estranea alla vicenda, che era rimasta all’interno di un camerino. L’opinione pubblica americana, dopo questo episodio, è nuovamente divisaeccessivo diletali in situazioni in cui potrebbero essere utilizzati dispositivi o tecniche tali da ridurre il rischio di danni collaterali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

reportrai3 : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a #Report: «Non mi fate parlare perché se io parlo sul calcio scoppia… - ilfattovideo : Los Angeles, polizia spara in un negozio: quattordicenne uccisa da un proiettile vagante. Polemiche sull’uso delle… - 94hrrysoft : stanotte mi sono sognata che andavo a los angeles e mi sono svegliata piangendo - sicilianymph : RT @atlanticavill: Red carpet a Los Angeles in Elie Saab questo è IL vestito, semplicemente magnifico, le sta d’incanto ?? anche trucco e p… - rada_maja : RT @rada_maja: ??Andrea De Carlo: Uccelli da gabbia e da voliera -Un giovane che sembra sappia vivere solo, in realtà insegue se stesso nel… -