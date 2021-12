“I contagi galoppano, obbligo di tampone per docenti e Ata esenti”. La proposta dei presidi: “Va garantita la sicurezza di tutti” (Di martedì 28 dicembre 2021) "Andrebbe introdotto l'obbligo di tampone per il personale scolastico esente, cioè esonerato dalla vaccinazione anti-covid. I contagi crescono esponenzialmente, le scuole vanno messe in sicurezza attraverso l'attuazione di un piano generale di screening, che garantisca un monitoraggio continuo della salute della popolazione scolastica, intesa come studenti e personale, esenti inclusi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) "Andrebbe introdotto l'diper il personale scolastico esente, cioè esonerato dalla vaccinazione anti-covid. Icrescono esponenzialmente, le scuole vanno messe inattraverso l'attuazione di un piano generale di screening, che garantisca un monitoraggio continuo della salute della popolazione scolastica, intesa come studenti e personale,inclusi". L'articolo .

