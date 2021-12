I 10 migliori tiri in porta del Genoa di Shevchenko (Di martedì 28 dicembre 2021) Andry Shevchenko allena in Serie A da sette partite e le cose non gli stanno andando particolarmente bene. Due pareggi, cinque sconfitte, di cui una nel derby, ma soprattutto solo 10 tiri in porta. Non è stato fortunato: fin qui ha incontrato Roma, Milan, Juventus, Lazio e Atalanta e, da gennaio, è lecito aspettarsi che le cose gli vadano meglio. Ma le statistiche sono così, non guardano in faccia a nessuno, neanche a chi è stato uno dei migliori attaccanti della storia del nostro campionato. Alcune volte al Genoa è mancata la precisione: contro la Sampdoria, ad esempio, i tiri verso la porta sono stati 12, ma solo 2 in porta; altre volte invece è mancata proprio la volontà: contro la Juventus sono arrivati 0 tiri totali (e, quindi, 0 ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 dicembre 2021) Andryallena in Serie A da sette partite e le cose non gli stanno andando particolarmente bene. Due pareggi, cinque sconfitte, di cui una nel derby, ma soprattutto solo 10in. Non è stato fortunato: fin qui ha incontrato Roma, Milan, Juventus, Lazio e Atalanta e, da gennaio, è lecito aspettarsi che le cose gli vadano meglio. Ma le statistiche sono così, non guardano in faccia a nessuno, neanche a chi è stato uno deiattaccanti della storia del nostro campionato. Alcune volte alè mancata la precisione: contro la Sampdoria, ad esempio, iverso lasono stati 12, ma solo 2 in; altre volte invece è mancata proprio la volontà: contro la Juventus sono arrivati 0totali (e, quindi, 0 ...

Advertising

giampodda : RT @ASRomaData: Il grafico di @Soccerment_Blog mostra come #PauLopez sia tra i migliori portieri d'Europa nel rapporto gol subiti vs qualit… - MEPoss : RT @ASRomaData: Il grafico di @Soccerment_Blog mostra come #PauLopez sia tra i migliori portieri d'Europa nel rapporto gol subiti vs qualit… - atestaalta_ : RT @ASRomaData: Il grafico di @Soccerment_Blog mostra come #PauLopez sia tra i migliori portieri d'Europa nel rapporto gol subiti vs qualit… - ASRomaData : Il grafico di @Soccerment_Blog mostra come #PauLopez sia tra i migliori portieri d'Europa nel rapporto gol subiti v… - Gianluc58594170 : @napolista Ancora?? Con Mertens abbiamo fatto 7 tiri mentre con Petagna 18 e tutte le migliori occasioni sono passa… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori tiri Accessori per agevolare lo smart working | I migliori del 2022 ... così da evitare che una scorretta postura possa giocare dei tiri mancini alla nostra salute. La ... forse tra le meno note del mercato ma sicuramente tra le migliori disponibili. Costruita in plastica, ...

Happy Casa Brindisi sconfitta in casa da Pesaro ...in attacco dove riesce a sfruttare le amnesie difensive dei giocatori brindisini (tra i migliori ... puntuale anche l'analisi di coach Vitucci: " I tiri liberi ci hanno segnato in negativo, non giocare ...

Basket, i migliori italiani della 13^ giornata di Serie A. Della Valle pazzesco, sugli scudi anche Udom e Zanotti. Bene anche Imbrò OA Sport I 10 migliori tiri in porta del Genoa di Shevchenko Andry Shevchenko allena in Serie A da sette partite e le cose non gli stanno andando particolarmente bene. Due pareggi, cinque sconfitte, di cui una nel derby, ma soprattutto solo 10 tiri in porta. No ...

Elachem Vigevano riprendono gli allenamenti il 9 gennaio il campionato VIGEVANO La Elachem Vigevano chiude l'anno al primo posto nella classifica generale del girone A del campionato di serie B di basket. Tiri dal perimetro e difesa sono stati l'elemento in più per la sq ...

... così da evitare che una scorretta postura possa giocare deimancini alla nostra salute. La ... forse tra le meno note del mercato ma sicuramente tra ledisponibili. Costruita in plastica, ......in attacco dove riesce a sfruttare le amnesie difensive dei giocatori brindisini (tra i... puntuale anche l'analisi di coach Vitucci: " Iliberi ci hanno segnato in negativo, non giocare ...Andry Shevchenko allena in Serie A da sette partite e le cose non gli stanno andando particolarmente bene. Due pareggi, cinque sconfitte, di cui una nel derby, ma soprattutto solo 10 tiri in porta. No ...VIGEVANO La Elachem Vigevano chiude l'anno al primo posto nella classifica generale del girone A del campionato di serie B di basket. Tiri dal perimetro e difesa sono stati l'elemento in più per la sq ...