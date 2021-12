Gf Vip, scontro tra le Selassié e Manila Nazzaro (e lei scoppia in lacrime) (Di martedì 28 dicembre 2021) Manila Nazzaro è una delle leader all’interno della casa del Grande Fratello Vip e un punto di riferimento per tutti i concorrenti di questa sesta edizione. Carattere forte e naturale predisposizione a gestire e a mandare avanti le attività quotidiane comuni, contraddistinguono l’ex Miss Italia. La sua capacità di organizzare il lavoro e il suo carattere forte, però, la espongono anche a critiche e Manila è entrata nel mirino delle sorelle Selassié. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Lulù Selassié a sua sorella Jessica: "Alessandro Basciano non ti vuole" Dopo aver avuto uno scontro con Lulù, a causa del mancato rispetto dei turni di cucina e pulizia della giovane principessa, l’ex reginetta è stata criticata aspramente da ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021)è una delle leader all’interno della casa del Grande Fratello Vip e un punto di riferimento per tutti i concorrenti di questa sesta edizione. Carattere forte e naturale predisposizione a gestire e a mandare avanti le attività quotidiane comuni, contraddistinguono l’ex Miss Italia. La sua capacità di organizzare il lavoro e il suo carattere forte, però, la espongono anche a critiche eè entrata nel mirino delle sorelle. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Lulùa sua sorella Jessica: "Alessandro Basciano non ti vuole" Dopo aver avuto unocon Lulù, a causa del mancato rispetto dei turni di cucina e pulizia della giovane principessa, l’ex reginetta è stata criticata aspramente da ...

