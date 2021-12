Germania, a migliaia in piazza contro le restrizioni anti-Covid: 10 agenti feriti in Sassonia – I video (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella serata di ieri, 27 dicembre, migliaia di persone in diverse città tedesche sono scese in piazza per protestare contro le restrizioni adottate in Germania per prevenire il Covid-19. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine tedesche, i cortei non erano stati preannunciati e hanno visto una grande partecipazione, in modo particolare nella cittadina sassone di Bautzen, dove si sono anche registrati diversi scontri tra manifestanti e polizia. Secondo quanto si apprende, 10 agenti sarebbero rimasti feriti. Nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno protestato ben 15 mila persone per via delle chiusure di cinema, teatri e musei dovute alla diffusione della nuova variante Covid. Altre manifestazioni si sono ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella serata di ieri, 27 dicembre,di persone in diverse città tedesche sono scese inper protestareleadottate inper prevenire il-19. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine tedesche, i cortei non erano stati preannunciati e hanno visto una grande partecipazione, in modo particolare nella cittadina sassone di Bautzen, dove si sono anche registrati diversi scontri tra manifeste polizia. Secondo quanto si apprende, 10sarebbero rimasti. Nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno protestato ben 15 mila persone per via delle chiusure di cinema, teatri e musei dovute alla diffusione della nuova variante. Altre manifestazioni si sono ...

