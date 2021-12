Gas, Nomisma: Senza un intervento del Governo, tra 700 e 1.200 euro in più in bolletta a famiglia (Di martedì 28 dicembre 2021) I rincari per l’aumento del gas rischiano di diventare una vera e propria stangata per le famiglie. “Senza ulteriori interventi del Governo per contenere l’aumento del gas dal 61% al 30-40%, nel 2022 una famiglia italiana – a causa di questi aumenti irrazionali- rischia di spendere in bolletta dai 700 ai 1.200 euro in più sull’anno, anche tenendo conto di un aumento previsto dell’elettricità del 45%”. A rilevarlo, intervistato dall’Adnkronos, è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, sottolineando che “già da stamattina a questo pomeriggio siamo passati, per il prezzo del gas, da 90 euro a 100 euro a Mwh: bisogna investire nella produzione di gas non solo nazionale”. “L’ecologismo, la rivoluzione ecologica, – argomenta Tabarelli- è un tema ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) I rincari per l’aumento del gas rischiano di diventare una vera e propria stangata per le famiglie. “ulteriori interventi delper contenere l’aumento del gas dal 61% al 30-40%, nel 2022 unaitaliana – a causa di questi aumenti irrazionali- rischia di spendere indai 700 ai 1.200in più sull’anno, anche tenendo conto di un aumento previsto dell’elettricità del 45%”. A rilevarlo, intervistato dall’Adnkronos, è il presidente diEnergia, Davide Tabarelli, sottolineando che “già da stamattina a questo pomeriggio siamo passati, per il prezzo del gas, da 90a 100a Mwh: bisogna investire nella produzione di gas non solo nazionale”. “L’ecologismo, la rivoluzione ecologica, – argomenta Tabarelli- è un tema ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Bollette luce gas, rischio stangata senza interventi governo: Le stime di Nomisma: 'Una famiglia rischia di spendere in b… - fisco24_info : Bollette luce gas, rischio stangata senza interventi governo: Le stime di Nomisma: 'Una famiglia rischia di spender… - Nomenomennn : RT @ItalianPolitics: Secondo Davide Tabarelli, pres. di Nomisma #Energia, 'Dati gli aumenti in corso, in assenza di interventi del governo… - jacopogiliberto : RT @ItalianPolitics: Secondo Davide Tabarelli, pres. di Nomisma #Energia, 'Dati gli aumenti in corso, in assenza di interventi del governo… - lukeeffe : RT @ItalianPolitics: Secondo Davide Tabarelli, pres. di Nomisma #Energia, 'Dati gli aumenti in corso, in assenza di interventi del governo… -