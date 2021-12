Formia | ragazzo rapinato sul treno | “Dacci l’Iphone o ti prendiamo a bastonate”

(Di martedì 28 dicembre 2021) La sera di Natale il personale del posto Polfer diha proceduto all‘arresto di due cittadini italiani di 30 e 35 anni per il reato di rapina di un telefono cellulare, ai danni di un viaggiatore su unregionale. Nel particolare, due noti “ladri operanti in ferrovia”, approfittando della scarsa affluenza di viaggiatori, a bordo di unregionale che era fermo nella stazione di Latina, hanno perpetrato una rapina aggravata in pregiudizio di un, al quale, minacciato con un bastone, è stata imposta la consegna del proprio cellulare del valore di circa 1.300,00 euro. – Personale del Posto di Polizia Ferroviaria di, impegnato anche nei servizi di prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio, attività cui è stato dato particolare impulso proprio nel periodo natalizio, ...

... ma ha fatto parecchio pure per chi erain quegli anni, ha ampliato il campo del nostro ... che attacca dopo che il treno lasciae lungo i binari ricompare 'o munaciello , che saluta, ...Ilè stato travolto da un treno sui binari nel tratto compreso trae Itri , in provincia di Latina . Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia ...La sera di Natale gli agenti della Polfer di Formia ha proceduto all’arresto di due cittadini italiani di 30 e 35 anni, già ampiamente noti per precedenti ...La sera di Natale il personale del Posto polfer di Formia ha proceduto all’arresto di due cittadini italiani di 30 e 35 anni per il reato di Rapina di un telefono cellulare, ai danni di un viaggiatore ...