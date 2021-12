Femminicidio in Romania: uccide la ex moglie e si toglie la vita (Di martedì 28 dicembre 2021) Ennesimo caso di Femminicidio: in Romania, Loredana Ionita è stata uccisa in strada dall’ex marito, Claudio Mereu, che in seguito ha puntato la pistola verso se stesso. Pochi giorni prima della conclusione di quest’anno, nel corso del quale abbiamo assistito ad un aumento del numero di femminicidi, Loredana Ionita ha perso la vita per mano dell’ex marito, Claudio Mereu. (screenshot video)Imprenditore 73enne di Sestu (Sardegna) Mereu ha colpito la ex moglie 43enne in strada, per poi puntare la pistola verso il suo stesso addome, intenzionato a togliersi la vita. Femminicidio in Romania: Claudio Mereu spara alla ex moglie Loredana Ionita uccidendola, per poi tentare il suicidio Il delitto è avvenuto ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ennesimo caso di: in, Loredana Ionita è stata uccisa in strada dall’ex marito, Claudio Mereu, che in seguito ha puntato la pistola verso se stesso. Pochi giorni prima della conclusione di quest’anno, nel corso del quale abbiamo assistito ad un aumento del numero di femminicidi, Loredana Ionita ha perso laper mano dell’ex marito, Claudio Mereu. (screenshot video)Imprenditore 73enne di Sestu (Sardegna) Mereu ha colpito la ex43enne in strada, per poi puntare la pistola verso il suo stesso addome, intenzionato arsi lain: Claudio Mereu spara alla exLoredana Ionitandola, per poi tentare il suicidio Il delitto è avvenuto ...

Advertising

SardiniaPost : #Femminicidio in Romania, imprenditore di #Sestu uccide la ex e poi si toglie la vita - UnioneSarda : Il #femminicidio di #QuartuSantElena, il corpo di Mihaela di nuovo a casa in Romania -