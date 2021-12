Diletta Leotta senza freni su Can Yaman: “Non ce la facevo più perché…” (Di martedì 28 dicembre 2021) Diletta Leotta e Can Yaman hanno caratterizzato l’estate 2021. La loro storia, la loro passione, gli allontanamenti e poi l’addio hanno fornito materiale infinito a giornali, siti e social. Ora Diletta Leotta dice finalmente la sua. Diletta-Leotta-Can-Yaman-AltranotiziaQuanto hanno fatto scrivere ma, soprattutto, quanto hanno fatto sognare. L’estate 2021 è stata la loro estate, quella della loro storia d’amore, forte come il vento, caliente come il sole d’agosto. Diletta Leotta e Can Yaman hanno incuriosito, affascinato, inebriato ma alla fine anche deluso un numero infinito di persone. Ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine di quella storia così travolgente, quando capita di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)e Canhanno caratterizzato l’estate 2021. La loro storia, la loro passione, gli allontanamenti e poi l’addio hanno fornito materiale infinito a giornali, siti e social. Oradice finalmente la sua.-Can--AltranotiziaQuanto hanno fatto scrivere ma, soprattutto, quanto hanno fatto sognare. L’estate 2021 è stata la loro estate, quella della loro storia d’amore, forte come il vento, caliente come il sole d’agosto.e Canhanno incuriosito, affascinato, inebriato ma alla fine anche deluso un numero infinito di persone. Ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine di quella storia così travolgente, quando capita di ...

Advertising

caps2021 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - dambrosismo : @IlProfDaLecce Lo proporrei anche io ma è come proporre Mara maionchi per Diletta leotta - Maicuntent1986 : RT @FootballAndDre1: @Maicuntent1986 @andreadelogu Non chiedo Haaland ma una settimana alle Maldive con Diletta Leotta potrebbe anche andar… - FootballAndDre1 : @Maicuntent1986 @andreadelogu Non chiedo Haaland ma una settimana alle Maldive con Diletta Leotta potrebbe anche andarmi bene.. - _baji_fuyu_ : @sheva_gol @paulmonite Tutti coloro che hanno il vaccino l’hanno preso in forma lieve (Vedi ora i ferragnez, Jovano… -