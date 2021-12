Cristina D'Avena festeggia: "Occhi di gatto" disco d'oro 36 anni dopo la sua uscita (Di martedì 28 dicembre 2021) A distanza di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile, la sigla ' Occhi di gatto ' di Cristina D'Avena viene certificata disco d'oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) A distanza di 36dalla sua prima pubblicazione in vinile, la sigla 'di' diD'viene certificatad'oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e ...

Advertising

larampait : Disco d'oro per la celebre sigla '#Occhidigatto' di Cristina D’Avena - Rainbow_Uapa : 10 artists to know me by, in no particular order Pet Shop Boys Suede Lucio Battisti The Ark Cristina d'Avena (??) C… - Sciakkispirr : Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss! - sehmagazine : ???? Disco d’oro per “Occhi di gatto”, la celebre sigla del cartone animato cantata da Cristina D’Avena.… - bellalilli161 : RT @PopcornJ_: Altro che Belen Rodriguez il mio sogno porno resta Cristina D'Avena. -