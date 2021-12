“Chiaro no?”: la gaffe di Diego Fusaro che dimostra involontariamente l’efficacia dei vaccini (Di martedì 28 dicembre 2021) Contrario ai vaccini e al green pass (da lui chiamata “l’infame tessera verde”), come si può leggere sulla sua pagina Twitter, ogni giorno e in più post. Il filosofo Diego Fusaro, però, il 26 dicembre pubblica un’immagine che è un vero e proprio autogol. Un foglietto scritto a penna con i dati del contagio relativi al 21 dicembre 2020 (87.889 tamponi, 10.872 positivi) e allo stesso giorno nel 2021 (851.865 tamponi, 30.798 positivi). Il post è accompagnato da una domanda: “Chiaro no?”. Chiaro, no? pic.twitter.com/wbyZu9aZtI — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) December 26, 2021 Effettivamente i numeri parlano Chiaro: i casi sono in numero maggiore perché aumentano i test (quasi 800mila in più), e si abbassa la percentuale ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Contrario aie al green pass (da lui chiamata “l’infame tessera verde”), come si può leggere sulla sua pagina Twitter, ogni giorno e in più post. Il filosofo, però, il 26 dicembre pubblica un’immagine che è un vero e proprio autogol. Un foglietto scritto a penna con i dati del contagio relativi al 21 dicembre 2020 (87.889 tamponi, 10.872 positivi) e allo stesso giorno nel 2021 (851.865 tamponi, 30.798 positivi). Il post è accompagnato da una domanda: “no?”., no? pic.twitter.com/wbyZu9aZtI —(@) December 26, 2021 Effettivamente i numeri parlano: i casi sono in numero maggiore perché aumentano i test (quasi 800mila in più), e si abbassa la percentuale ...

