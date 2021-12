“Che combinate…”. La coppia vip della tv in vacanza sulla neve: si lascia andare, forse troppo (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo aver festeggiato rigorosamente in famiglia con barboncini al seguito e l’immancabile abbigliamento tipico del Natale, Veronica Peparini, i suoi due bambini Olivia e Daniele e Andreas Muller hanno di trascorrere il resto delle vacanze in montagna. Sci, Snowboard, passeggiate e tantissime risate. Il tutto immortalato da belle foto. Tra queste però, una in particolare ha acceso la curiosità degli utenti social, ma anche notevole fastidio in altri. Una delle coppie più amate del mondo della televisione e della danza, nata grazie ad Amici di Maria De Filippi, e che non delude mai. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti durante la sedicesima edizione del talent, nel 2017, quando lei era già insegnante mentre lui era solo un alunno. Solo dopo è sbocciato l’amore e non si sono più lasciati. Il 25enne adora i figli di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo aver festeggiato rigorosamente in famiglia con barboncini al seguito e l’immancabile abbigliamento tipico del Natale, Veronica Peparini, i suoi due bambini Olivia e Daniele e Andreas Muller hanno di trascorrere il resto delle vacanze in montagna. Sci, Snowboard, passeggiate e tantissime risate. Il tutto immortalato da belle foto. Tra queste però, una in particolare ha acceso la curiosità degli utenti social, ma anche notevole fastidio in altri. Una delle coppie più amate del mondotelevisione edanza, nata grazie ad Amici di Maria De Filippi, e che non delude mai. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti durante la sedicesima edizione del talent, nel 2017, quando lei era già insegnante mentre lui era solo un alunno. Solo dopo è sbocciato l’amore e non si sono piùti. Il 25enne adora i figli di ...

Advertising

MicolZhaira : IL SACRIFICIO: UN FALSO DIO, UNA FALSA STRADA PER LA LODE CHE POTRA' CHIEDERCI, TOTALMENTE LEGITTIMATO DALLA 'FALA… - MicolZhaira : MA TUTTI/E MASOCHISTI*E PER SCEGLIERE 'I SACRIFICI'? I E LE MASOCHISTI/E HANNO BISOGNO DELLE PERSONE SADICHE LEGITT… - Jvsthold0n : @HGoldenHour Io mi ricordo che quando ero più piccolo ne ha combinate però sinceramente non so come sia nella vita… - Giogiolino1 : @funny_dreamer16 Quella che beve ,ha freddo e va attorno con le coulotte, mettiti la tuta Soleil , e non provocare… - ipan14043802 : potrebbero metterci anche un Conte a questo punto, trovarne di eleggibili che non ne abbiano combinate di cotte e d… -