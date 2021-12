Vettel e il consiglio a Mick Schumacher | “La Ferrari è un marchio speciale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nessun rancore per Sebastian. Mette così da parte, il 4 volte campione iridato, tutti i risentimenti con la, ormai superati. Se è vero che, dopo l’addio del 2020, non sembra che il tedesco abbia palesato critiche sull’esperienza a Maranello, non sono certo state lusinghiere le recenti parole che definivano “un po’ strana” la separazione dal team. Una scia di vittorie quella comunque seminata nella Rossa dal pilota che, pur senza il titolo mondiale, è il terzo con più successi al volante. Spinto dal ricordo dei bei momenti, un grandelascia ora alle sue spalle i successi mancati, consigliando fortemente all’amicola storica scuderia italiana: unche “sarà sempre”. Le parole di ...