Vallepietra | 100 di solidale umanità

(Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ notizia del 27 dicembre 2021 che, anche il Comune, è protagonista dell’interessante progetto “Mobilità Sociale“: l’Ente ha ricevuto in dono 100 pacchi di generi di prima necessità, destinati a quanti, in un momento complesso come l’attuale, vivono difficoltà rilevanti. La dottoressa Giusy Ciani – dell’associazione “Enzimi“ – grazie ad una sinergia di prima eccellenza, è riuscita in una rilevante iniziativa (tra le molteplici che porta avanti) degna di nota e di plauso. Complimenti. su Il Corriere della Città.

