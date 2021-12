Uomini e Donne non va in onda oggi 27 dicembre, anche Love is in The Air a rischio? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uomini e Donne non va in onda il 27 dicembre. Chi domani pomeriggio si metterà comodo davanti alla tv per gustarsi le disavventure di Gemma Galgani e dei suoi, si ritroverà davanti un film di Natale. Inizia da domani il periodo delle ‘strenne’ Mediaset che regaleranno ai fan una serie di repliche e prime tv, commedie d’amore e simpatiche, che prenderanno il posto del dating show di Maria de Filippi. Dopo un autunno movimentato, Gemma Galgani e i suoi saranno in pausa fino al prossimo mese di gennaio, molto probabilmente fino al 3 o addirittura fino al 10, e questo significa che fino a quel momento l’appuntamento pomeridiano sarà con i film natalizi della rete. Ma cosa succederà al pomeriggio di Canale5? Al momento quello che sappiamo è che Uomini e Donne non va in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)non va inil 27. Chi domani pomeriggio si metterà comodo davanti alla tv per gustarsi le disavventure di Gemma Galgani e dei suoi, si ritroverà davanti un film di Natale. Inizia da domani il periodo delle ‘strenne’ Mediaset che regaleranno ai fan una serie di repliche e prime tv, commedie d’amore e simpatiche, che prenderanno il posto del dating show di Maria de Filippi. Dopo un autunno movimentato, Gemma Galgani e i suoi saranno in pausa fino al prossimo mese di gennaio, molto probabilmente fino al 3 o addirittura fino al 10, e questo significa che fino a quel momento l’appuntamento pomeridiano sarà con i film natalizi della rete. Ma cosa succederà al pomeriggio di Canale5? Al momento quello che sappiamo è chenon va in ...

