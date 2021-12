Serie A, classifica stravolta senza errori arbitrali: le nuove posizioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ terminato il girone di’andata con l’Inter in vetta. ‘Virgilio Sport’ ha stilato una nuova classifica della Serie A senza errori arbitrali. Con la conclusione del girone di andata è tempo di un primo bilancio per tutte le squadre di Serie A. Dopo un inizio non al top, l‘Inter è riuscita a prendersi la vetta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ terminato il girone di’andata con l’Inter in vetta. ‘Virgilio Sport’ ha stilato una nuovadella. Con la conclusione del girone di andata è tempo di un primo bilancio per tutte le squadre diA. Dopo un inizio non al top, l‘Inter è riuscita a prendersi la vetta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

serieAnews_com : #SerieA, #Milan e #Juventus le più avvantaggiate tra le grandi del nostro campionato - calciodonneit : Serie A Femminile: la situazione della classifica, le statistiche e le migliori calciatrici 2021 #juventus… - upsteadd : @81Elisina Guarda la mia classifica delle serie è tutta sbagliata ?? - pietro_world : In base a ciò che ho visto durante l'anno, ecco la mia classifica finale in ambito #SerieTv, la mia Top 25… - _Valealizzi_ : Il modo in cui questo rewind di tv time è così accurato cioè la classifica delle serie tv preferite è meh, non prop… -