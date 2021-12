Senza mascherina: il sindaco di Reggio Emilia pizzicato a festeggiare sulle note di Bella Ciao (video) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mascherine e distanziamento? Massima prudenza di fronte al picco di contagi da variante Omicron? Dipende. Gli italiani ‘qualunque” devono rispettare la stretta di vite decisa dal governo a Natale. Altri, come i sindaci di provata fede democratica, possono allegramente trasgredire. E mandare in giro sui social le loro bravate. Il video del sindaco dem che canta Bella Ciao Lo ha fatto il sindaco dem di Reggio Emilia, Luca Vecchi. Che si è esibito in una chitarrata natalizia tra amici sulle note, neanche a dirlo, di Bella Ciao. Il video che lo ritrae, diventato virale, non ha bisogno di commenti. Si vedono il primo cittadino e altri esponenti del Pd, parte della giunta comunale, tutti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mascherine e distanziamento? Massima prudenza di fronte al picco di contagi da variante Omicron? Dipende. Gli italiani ‘qualunque” devono rispettare la stretta di vite decisa dal governo a Natale. Altri, come i sindaci di provata fede democratica, possono allegramente trasgredire. E mandare in giro sui social le loro bravate. Ildeldem che cantaLo ha fatto ildem di, Luca Vecchi. Che si è esibito in una chitarrata natalizia tra amici, neanche a dirlo, di. Ilche lo ritrae, diventato virale, non ha bisogno di commenti. Si vedono il primo cittadino e altri esponenti del Pd, parte della giunta comunale, tutti ...

