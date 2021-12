Sci alpino, Dominik Paris: “La discesa di Bormio sarà come una partita a poker” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli “Uomini-Jet” hanno concluso la preparazione in vista del via ufficiale della tre giorni di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Sulla celebre e durissima pista “Stelvio” vivremo una discesa e due superG per chiudere nel migliore dei modi l’anno. Oggi, però, i protagonisti del Circo Bianco hanno messo in scena la seconda prova della discesa sulla pista valtellinese, con lo svizzero Niels Hintermann che ha fatto segnare il miglior tempo, e di gran lunga, rifilando distacchi notevoli a tutti, incominciando dal secondo e 53 centesimi sul connazionale Marco Odermatt e sull’austriaco Daniel Hemetsberger. Sul fronte italiano il migliore dei nostri è stato, nuovamente, Matteo Marsaglia, sesto a 2.06, davanti a Dominik Paris settimo a 2.09 ed al ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli “Uomini-Jet” hanno concluso la preparazione in vista del via ufficiale della tre giorni di(Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci2021-2022. Sulla celebre e durissima pista “Stelvio” vivremo unae due superG per chiudere nel migliore dei modi l’anno. Oggi, però, i protagonisti del Circo Bianco hanno messo in scena la seconda prova dellasulla pista valtellinese, con lo svizzero Niels Hintermann che ha fatto segnare il miglior tempo, e di gran lunga, rifilando distacchi notevoli a tutti, incominciando dal secondo e 53 centesimi sul connazionale Marco Odermatt e sull’austriaco Daniel Hemetsberger. Sul fronte italiano il migliore dei nostri è stato, nuovamente, Matteo Marsaglia, sesto a 2.06, davanti asettimo a 2.09 ed al ...

