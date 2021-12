Ronaldo allo Sporting Lisbona? La mamma ci prova con un regalo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) "Gli ho già detto: 'Figliolo, prima di morire voglio vederti tornare'". Non è un mistero che ladi Cristiano, Dolores Aveiro , voglia vedere ancora una volta suo ...

Tuttosport

"Gli ho già detto: 'Figliolo, prima di morire voglio vederti tornareSporting Lisbona'". Non è un mistero che la mamma di Cristiano, Dolores Aveiro , voglia vedere ancora una volta suo figlio indossare la maglia con cui si è messo in vetrina da ...Dalla Juve al Manchester United e dallo UnitedSporting Lisbona ? È il sogno di tanti tifosi portoghesi che vorrebbero rivedere Cristianocon la sua prima squadra, quella che l'ha lanciato nel calcio che conta e che l'ha messo in ...Dolores Aveiro ha un sogno: rivedere CR7 con la sua prima squadra. E a Natale ha provato a convincerlo con un pacchetto speciale ...Dolores Aveiro, madre di Cristiano, vorrebbe rivedere il figlio con la squadra che l'ha lanciato e a Natale ha provato a convincerlo con un pacchetto speciale ...