Roma, ondata di arresti nel quartiere di Tor Bella Monaca: in 5 sorpresi a consegnare "regali" di Natale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma. Una vera e propria ondata di arresti nel quartier di Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri non hanno mai allentato la presa sui controlli. Neppure durante le feste. Anzi, in previsione di un aumento sconsiderato del consumo di droghe proprio in questo periodo, i controlli sono diventati più serrati. I militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, negli ultimi giorni, nel corso di alcuni controlli antidroga, hanno arrestato 5 persone, e sequestrato circa 300 dosi, tra cocaina, eroina e crack, oltre a denaro contante. Leggi anche: Cosa fare a Roma il primo dell'anno: eventi (musei, mostre, biblioteche) per grandi e piccini Gli arresti a Roma Il primo è avvenuto in via Arnaldo Brandizzi, nei ...

