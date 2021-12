Nuove regole: mascherine obbligatorie e green pass rafforzato in piscina, palestre e musei (Di lunedì 27 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuove regole per green pass e mascherine. Dal 27 dicembre è obbligatorio il certificato verde rafforzato per accedere a ristoranti al chiuso e bar per consumazione al bancone, ma anche per cinema e teatri, stadi ed eventi sportivi. E’ obbligatorio anche per palestre e piscine, centri sportivi, spogliatoi per l’attività sportiva, alberghi. Oltre che su aerei, treni, navi, ma tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper. Dal 27 dicembre è obbligatorio il certificato verdeper accedere a ristoranti al chiuso e bar per consumazione al bancone, ma anche per cinema e teatri, stadi ed eventi sportivi. E’ obbligatorio anche pere piscine, centri sportivi, spogliatoi per l’attività sportiva, alberghi. Oltre che su aerei, treni, navi, ma tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

repubblica : Matteo Bassetti: 'Basta quarantene per tutti, servono regole nuove o si blocca il Paese' - Corriere : ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necess… - repubblica : Battiston: 'Nuove regole davanti a Omicron o ci sarà un lockdown di fatto' - ANSA_ViaggiART : Il #Capodanno è condizionato ancora una volta dalla #pandemia. Ecco 5 suggerimenti per la serata di san Silvestro,… - Newsinunclick : Covid, Lopalco: “Con variante Omicron servono nuove regole di ingaggio” -