Manila Nazzaro rimprovera Lulù per le pulizie e Clarissa la difende “Sei falsa”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Animi accesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, come spesso accade quest’anno, il problema sono leproprio non tollera la sporcizia in casa e cerca in tutti i modi di far rispettare i turni in casa, ma non è sempre facile. La litigata conSelassié Durante la giornata di ieri, nonostante fosse la Festa di Santo Stefano, le discussioni in casa non sono mancate. Al centro della polemicaconSelassié. La principessa non l’ha aiutata a fare i piatti e l’ex Miss Italia non le ha mandate a dire: “Te lo dico chiaramente: se vuoi restare in questo gruppo devi collaborare“ MaSelassié non ci sta e si giustifica adducendo motivi di salute, non pervenuti quando si tratta di divertirsi però: “Sto male. ...