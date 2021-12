Ma quanto sono ridicoli questi Covip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ma ci sono o lo fanno? I positivi dico, gli affetti, gli afflitti della variante. Pare che il trend di Natale 2021 sia dichiararsi non immuni, cioè esserselo beccato, e farlo sapere al mondo, ecco qua Jovanotti, cantante alternativo di 57 anni: “Ho il C. nonostante le tre dosi. Mi gocciola il naso”. Pensa, positivo. Fono pofitivo finché fon vivo finché fon vivo. Nonoftante le tre dofi. Potevano mancare i Ferragnez, che la grande Ornella Vanoni torce in “Ferragniz”? Ma quando mai, se c’è da apparire loro sono sempre i primi: “Abbiamo il virus”. Ora che fanno, si vendono pure le foto della quarantena? Ma certo che sì: siccome sono molto intelligenti, subito si selfano con mascherine, a questo punto superflue: gli Albano & Romina dell’immunità negata, anche loro plurisomministrati.“Ma stiamo bene” precisano tutti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ma cio lo fanno? I positivi dico, gli affetti, gli afflitti della variante. Pare che il trend di Natale 2021 sia dichiararsi non immuni, cioè esserselo beccato, e farlo sapere al mondo, ecco qua Jovanotti, cantante alternativo di 57 anni: “Ho il C. nonostante le tre dosi. Mi gocciola il naso”. Pensa, positivo. Fono pofitivo finché fon vivo finché fon vivo. Nonoftante le tre dofi. Potevano mancare i Ferragnez, che la grande Ornella Vanoni torce in “Ferragniz”? Ma quando mai, se c’è da apparire lorosempre i primi: “Abbiamo il virus”. Ora che fanno, si vendono pure le foto della quarantena? Ma certo che sì: siccomemolto intelligenti, subito si selfano con mascherine, a questo punto superflue: gli Albano & Romina dell’immunità negata, anche loro plurisomministrati.“Ma stiamo bene” precisano tutti ...

