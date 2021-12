Le carte scudetto di Sacchi | ' Inter favorita | ma con l' incognita Europa Milan da rigenerare'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : carte scudetto

La Gazzetta dello Sport

Parte la caccia grossa: quella per loe quella per un posto nella prossima Champions. Il riposo della Serie A non è un letargo: qualche giorno per rilassare i muscoli e tornare con più energie di prima. Guarda tutta la Serie A ...Per lobisogna provare a far ancor di più perché l'Inter corre vere e superare quota 80 potrebbe non bastare. Il Milan ha comunque le sueper guardare con ottimismo al 2022. La ...Parte la caccia grossa: quella per lo scudetto e quella per un posto nella prossima Champions. Il riposo della Serie A non è un letargo: qualche giorno per rilassare i muscoli e tornare con più ...L'ex calciatore del Napoli e non solo, Gianfranco Zola, è intervenuto ai microfoni del CdS per dire la sua sulla lotta scudetto e non solo.