Inter | spunta un nome a sorpresa per il vice Perisic | anche il Napoli su di lui!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre il rinnovo di contratto di Ivantarda ad arrivare e probabilmente non arriverà, la società nerazzurra inizia a sondare il mercato per trovare il suo prossimoe trova un’ opportunità in Premier League, sponda Everton. Lucas DigneMercato Si tratta di Lucas Digne, terzino sinistro in forza all’ Everton che ha già militato in Serie A nella Roma, il suo rapporto con Rafa Benitez è ai ferri corti i suoi agenti gli stanno cercando una nuova collocazione. La società inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo con una valutazione che supera però i 25 milioni, troppo in questo momento per le casse nerazzurre, che pensano infatti a un prestito con diritto di riscatto per questa estate, in modo da avere già il sostituto diin caso di mancato rinnovo del contratto. Attenzione però ...